Formazioni ufficiali Senegal-Guinea Equatoriale, Coppa d’Africa 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Le Formazioni ufficiali di Senegal-Guinea Equatoriale, sfida valevole per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2022. Grande curiosità per scoprire chi tra le due squadre approderà al penultimo atto della competizione continentale. Senegalesi favoriti per il successo, considerando il maggiore valore tecnico della rosa, seppur lo spirito battagliero dei Guineani potrà fare la differenza nel lungo periodo; chi saranno i protagonisti? Scopriamolo insieme. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dai rispettivi commissari tecnici. Senegal assolutamente favorito per l’approdo alle semifinali della Coppa d’Africa in corso. LE Formazioni ... Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022) Ledi, sfida valevole per i quarti di finale della. Grande curiosità per scoprire chi tra le due squadre approderà al penultimo atto della competizione continentale.esi favoriti per il successo, considerando il maggiore valore tecnico della rosa, seppur lo spirito battagliero deini potrà fare la differenza nel lungo periodo; chi saranno i protagonisti? Scopriamolo insieme. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dai rispettivi commissari tecnici.assolutamente favorito per l’approdo alle semifinali dellain corso. LE...

Advertising

Inter_Women : ?? | FORMAZIONI Le scelte ufficiali di @ritaguari per la gara di andata dei quarti di finale di Coppa Italia ?? - news_catania : Le formazioni ufficiali di Catania-Catanzaro: c’è Sala tra i pali - anteprima24 : ** LIVE/ Potenza-#Avellino, le formazioni ufficiali ** - Mediagol : PALERMO-MONTEROSI, DAMIANI E FLORIANO IN CAMPO DAL 1': LE FORMAZIONI UFFICIALI - Lasiciliaweb : Catania-Catanzaro live Formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale -