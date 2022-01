Formazioni ufficiali Cittadella-Cosenza | Serie B 2021 2022

Leggi su sportface

(Di domenica 30 gennaio 2022) Ledi, incontro valevole per la diciannovesima giornata della. I padroni di casa lottano per la zona playoff del campionato cadetto, con il sognoA quasi tangibile per i tifosi; ospiti invece sul filo del rasoio nella zona calda della classifica generale, sempre in lotta per non retrocedere: sarà certamente una battaglia sul terreno veneto del. Entrambe le squadre vogliono conquistare punti preziosi per i rispettivi obiettivi; chi saranno i protagonisti? Scopriamolo insieme. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti dai rispettivi allenatori. LE– in ...