Fiorello arriva a Sanremo: passeggiata all'alba e foto accanto alla statua di Mike Bongiorno [FOTO] (Di domenica 30 gennaio 2022) Rosario Fiorello, tra i volti più attesi della 72esima edizione del Festival di Sanremo, è stato avvistato ieri in città dal settimanale Chi che lo ha FOTOgrafato "camuffato" con mascherina e cappello. Poi oggi arriva la conferma via social. Questa mattina 30 gennaio, a pochi giorni dal debutto della kermesse sanremese, Fiorello è stato FOTOgrafato … L'articolo Fiorello arriva a Sanremo: passeggiata all'alba e FOTO accanto alla statua di Mike Bongiorno FOTO proviene da Velvet Gossip.

manumarty7196 : RT @Angela_akz: Fiorello che arriva in incognito all'Hotel Globo: #Sanremo2022 - arti_sticamente : RT @Angela_akz: No vabbè io muoio proprio se è così muoio soffocata dalle risate - infoitcultura : A sorpresa Fiorello arriva a Sanremo e fa le prove in teatro con Zalone - itxauro : QUANDO ARRIVA IL CORRIERE E SEI IN QUESTE CONDIZIONI: #sanremo22 #Sanremo2022 #fiorello - _themoongirl_ : Fiorello che arriva in incognito con una parrucca e si fa trovare in bigodini è la definizione di certezza.… -