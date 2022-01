FIFA 22: Disponibile la SBC Icon Mid di Paolo Maldini (Di domenica 30 gennaio 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è Disponibile la Sfida Creazione Rosa che permette di riscattare la carta Icon Media di Paolo Maldini per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC Icon. I fan della serie in FUT 22 avranno quindi l’opportunità di riscattare Icon specifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali della Icon che potete riscattare completando la SBC da poco rilasciata: FIFA 22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 30 gennaio 2022) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che èla Sfida Creazione Rosa che permette di riscattare la cartaMedia diper la modalità22 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 22 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Di seguito riportiamo l’overall e le stats ufficiali dellache potete riscattare completando la SBC da poco rilasciata:22 è atteso per il 1° Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, PC, Steam e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i ...

