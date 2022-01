Festival di Sanremo | a rischio la presenza di un grande protagonista | il panico provocato dalla malattia

(Di domenica 30 gennaio 2022) Quest’anno asi rischia di non avere unassoluto di questi anni. Vediamo di chi si tratta. Una situazione pandemica che sta toccando ogni singolo aspetto della società odierna, specie quella lavorativa e professionale. Infatti, anche aci sarà ildi non vedere uno dei protagonisti assoluti, se non il massimo emblema della musica italiana: Beppe Vessicchio. Il maestro è stato colpito dal Covid e sembra che la suasarà a. Cerchiamo di capirne le condizioni e lo stato d’umore. Un primo piano di Beppe Vessicchio sorridente (WebSource)La sua carriera è fatta di enormi successi musicali, visto che ha collaborato con cantanti del calibro di Gino Paoli e Mario Biondi. Personalmente ha vinto anche tre volte ...

87 anni e mezzo e non sentirli, anzi: nell'ultimo weekend che anticipa il via ufficiale aldi2022, anche i talk show di Mediaset dedicano grande spazio alla musica e ad alcuni degli interpreti più importanti della canzone italiana del Dopoguerra: non a caso nello studio di ...... "Gesto inqualificabile" L'AMICIZIA OLTRE LA MUSICA TRA RON E LUCIO DALLA Ventesima puntata stagionale di "Domenica In" e, oramai in prossimità dell'inizio ufficiale deldi2022 , il ...Ho dovuto mandare un sostituto a fare le prove con Le Vibrazioni. Spero entro lunedì di riacquisire la libertà e poter raggiungere Sanremo in tempo per il Festival , ha confessato direttore d'orchestr ...Vediamo chi è che rischia di non partecipare al Festival della musica italiana di Sanremo. Un'eccellenza della musica nostrana.