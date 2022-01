Festa per Mertens e Kat per la nascita del figlio Ciro: le foto (Di domenica 30 gennaio 2022) Dries Mertens e sua moglie, Katrin Kerkhofs, hanno festeggiato la cosiddetta babyshower, in Belgio, con famiglia e amici. La coppia è infatti in dolce attesa, resa pubblica alla fine di ottobre con un post comune sulle pagine Instagram di entrambi. La babyshower è la Festa in cui amici e parenti si riuniscono per festeggiare prima dell’arrivo del nascituro. Ma, soprattutto, è la Festa in cui si è soliti regalare alla coppia oggetti di prima necessità per neonati. Come nome è stato scelto proprio il soprannome calcistico del padre: Ciro, volto a rappresentare il l’amore di Dries nei confronti della città di Napoli e dei suoi tifosi. Leggi su spazionapoli (Di domenica 30 gennaio 2022) Driese sua moglie, Katrin Kerkhofs, hanno festeggiato la cosiddetta babyshower, in Belgio, con famiglia e amici. La coppia è infatti in dolce attesa, resa pubblica alla fine di ottobre con un post comune sulle pagine Instagram di entrambi. La babyshower è lain cui amici e parenti si riuniscono per festeggiare prima dell’arrivo del nascituro. Ma, soprattutto, è lain cui si è soliti regalare alla coppia oggetti di prima necessità per neonati. Come nome è stato scelto proprio il soprannome calcistico del padre:, volto a rappresentare il l’amore di Dries nei confronti della città di Napoli e dei suoi tifosi.

Baby shower per il figlio di Mertens e Kat: ufficializzato il nome Ciro alla festa! Ultime calcio Napoli - Dries Mertens e la sua Kat hanno approfittato della sosta e della pausa concessa da Spalletti per organizzare il baby shower per il figlio in arrivo. E nel corso della festa con amici e parenti stretti, è stato ufficializzato di fatto il nome di Ciro . Ecco infatti i macarons dalla festa: Ecco le immagini del baby shower ...

