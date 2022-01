Fermana-Carrarese, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 30 gennaio 2022) Fermana-Carrarese in scena oggi alle 14:30 allo stadio Bruno Recchioni di Fermo, match valido per la 24a giornata del campionato di Serie C, Girone B. Campionato di Lega Pro che torna tra i campi nel weekend mettendo a confronto la Fermana di mister Riolfo reduce da un recente pareggio fuori casa nell’ultimo turno e la Carrarese di Di Natale che arriva invece da un’importante vittoria in casa contro il Pontedera. Ecco le ultime news relative al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di Fermana-Carrarese I gialloblu padroni di casa, occupano attualmente la quindicesima posizione in classifica a quota 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con un score ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)in scena oggi alle 14:30 allo stadio Bruno Recchioni di Fermo, match valido per la 24a giornata del campionato diC, Girone B. Campionato di Lega Pro che torna tra i campi nel weekend mettendo a confronto ladi mister Riolfo reduce da un recente pareggio fuori casa nell’ultimo turno e ladi Di Natale che arriva invece da un’importante vittoria in casa contro il Pontedera. Ecco le ultime news relative al match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI gialloblu padroni di casa, occupano attualmente la quindicesima posizione in classifica a quota 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con un score ...

Advertising

GazzettinoL : Serie C Gir B Cesena-Olbia Fermana-Carrarese Gubbio-Grosseto Imolese-Teramo Lucchese-Ancona Matelica Montevarchi-P… - NotiziarioC : Per la Fermana il prossimo ostacolo si chiama Carrarese - CarrareseCalcio : INFO BIGLIETTI ???? Prossima tappa: Fermo?? ?? - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: FERMANA-CARRARESE. In vendita i tagliandi per la sfida di domenica - CFNFMCalcio : RT @FermanaFC: Designato l'arbitro per Fermana - Carrarese di domenica -