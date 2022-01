FEDELTÀ NEROVERDE: ATTIVATI GLI ABBONAMENTI DEL GIRONE DI RITORNO (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’attivazione di un abbonamento che include le 9 gare casalinghe del GIRONE di RITORNO comprese tra Pordenone-Spal (6 febbraio 2022) e Pordenone-Crotone (30 aprile 2022). L’abbonamento sarà caricato su pdf/supporto cartaceo, pertanto non sarà richiesta la Fidelity Card. PRELAZIONE ABBONATI 2021/22 E ASSISTENZA FANCLUB Gli abbonati 2021/22 (GIRONE di andata) potranno usufruire della prelazione del proprio posto entro le ore 19 di mercoledì 2 febbraio. Gli iscritti al fanclub PN NEROVERDE 2020 potranno rinnovare l’abbonamento anche tramite il club contattando il 3791677687. Agli abbonati 2021/22 (GIRONE di andata) e ai soci del progetto crowdfunding PN2020 è riservato uno sportello per la sottoscrizione dell’abbonamento del RITORNO al centro sportivo De ... Leggi su udine20 (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’attivazione di un abbonamento che include le 9 gare casalinghe deldicomprese tra Pordenone-Spal (6 febbraio 2022) e Pordenone-Crotone (30 aprile 2022). L’abbonamento sarà caricato su pdf/supporto cartaceo, pertanto non sarà richiesta la Fidelity Card. PRELAZIONE ABBONATI 2021/22 E ASSISTENZA FANCLUB Gli abbonati 2021/22 (di andata) potranno usufruire della prelazione del proprio posto entro le ore 19 di mercoledì 2 febbraio. Gli iscritti al fanclub PN2020 potranno rinnovare l’abbonamento anche tramite il club contattando il 3791677687. Agli abbonati 2021/22 (di andata) e ai soci del progetto crowdfunding PN2020 è riservato uno sportello per la sottoscrizione dell’abbonamento delal centro sportivo De ...

