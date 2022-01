Esplosione a Reggio Emilia, vittime sono due fratellini di 7 e 8 anni (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – sono due fratellini di 7 e 8 anni le vittime dell’Esplosione avvenuta ieri sera in un’abitazione a Fabbrico, in provincia di Reggio Emilia. La tragedia poco prima delle 22. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla, insieme ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari inviati dal 118. L’Esplosione, dovuta probabilmente a un malfunzionamento di un termoconvettore a gas, si è verificata in un’abitazione di Via Matteotti. Le fiamme non hanno lasciato scampo ai due fratellini che si trovavano al primo piano, mentre la madre, che era nel cortile esterno, è riuscita a salvarsi e ad allertare i soccorsi. Per domare ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) –duedi 7 e 8ledell’avvenuta ieri sera in un’abitazione a Fabbrico, in provincia di. La tragedia poco prima delle 22. Sul postointervenuti i carabinieri della stazione di Fabbrico e i colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Guastalla, insieme ai Vigili del Fuoco ed ai sanitari inviati dal 118. L’, dovuta probabilmente a un malfunzionamento di un termoconvettore a gas, si è verificata in un’abitazione di Via Matteotti. Le fiamme non hanno lasciato scampo ai dueche si trovavano al primo piano, mentre la madre, che era nel cortile esterno, è riuscita a salvarsi e ad allertare i soccorsi. Per domare ...

