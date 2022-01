ESCLUSIVA – Kulusevski e Bentancur al Tottenham: salta la trattativa per Amrabat (Di domenica 30 gennaio 2022) Amrabat Tottenham – Il calciomercato invernale entra nelle battute finali e le squadre europee si muovono per chiudere gli ultimi colpi. La Juventus sta chiudendo le cessioni di Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur al Tottenham, cessioni che liberano lo spazio per lo svizzero Denis Zakaria. L’arrivo dei due centrocampisti a Londra, però, chiude lo spazio a Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat Amrabat-Tottenham, ora salta tutto? Sofyan Amrabat non è mai stato nei piani del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: quest’anno ha raccolto solo 11 presenze in Serie A, giocandone solo una dal primo minuto. Il centrocampista marocchino, attualmente impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, è ... Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022)– Il calciomercato invernale entra nelle battute finali e le squadre europee si muovono per chiudere gli ultimi colpi. La Juventus sta chiudendo le cessioni di Dejane Rodrigoal, cessioni che liberano lo spazio per lo svizzero Denis Zakaria. L’arrivo dei due centrocampisti a Londra, però, chiude lo spazio a Sofyan. Sofyan, oratutto? Sofyannon è mai stato nei piani del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: quest’anno ha raccolto solo 11 presenze in Serie A, giocandone solo una dal primo minuto. Il centrocampista marocchino, attualmente impegnato con la sua nazionale in Coppa d’Africa, è ...

