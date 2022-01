Enorma Jean sbotta contro gli autori di Drag Race Italia dopo la squalifica

Leggi su biccy

(Di domenica 30 gennaio 2022)è statata daaver interpretato nello Snatch Game una splendida Rita Levi Montalcini,è stata chiamata sul palco dai giudici per sfidarsi – sulle note di Champion di RuPaul –Ava Hangar. Ad aver la peggio è stata però proprio lei. “L’impegno è stato evidente fin dal primo giorno, ma non è stato sufficiente. Sashay Away“, le ha detto Priscilla poco prima di eliminarla. Le duequeen sono state chiamate sul palco per sfidarsi in un lipsync perché avrebbero esagerato nei toniglie la produzione durante un fuori onda della trasmissione. La stessa, parlando con FanPage, ...