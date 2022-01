Emergenza Covid | arriva in Italia la pillola Paxlovid

(Di domenica 30 gennaio 2022) La compagnia farmaceutica Pfizer e il Governono firmano un contratto per la fornitura delle pillole antivirali. Si tratta di un medicinale da impiegare nella cura delSars 19. L’, che ha siglato l’accordo attraverso la struttura commissariale capeggiata dal generale Figliuolo, acquista 600mila trattamenti completi del farmaco. La prima fornitura, pari a 11.200 dosi,entro la metà di febbraio e viene distribuita alle Regioni. Ma come funziona il? Ogni confezione contiene due compresse, ognuna delle quali rilascia nell’organismo un principio attivo. In questo modo viene bloccata la replicazione del virus. In sede di sperimentazione si nota che nel corso del mese successivo al trattamento, lo 0,8 per cento (8 su 1039) dei pazienti trattati con ...

stebellentani : Posizione unamime delle Regioni: superare l'emergenza e normalizzare. Basta colori, niente quarantene ma solo sorve… - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: serve alleggerimento, passare da emergenza a ordinario #Covid

Oggigiorno, se si tira fuori la parola '' tutti pensano all'unisono, oserei dire,alla pandemia da- 19. Ebbene, senza nulla togliere a questo evento tragico che ha stravolto la nostra ...Gli ospiti di 'Domenica In' del 30 gennaio 2022 La puntata si aprirà, come di consueto, con un lungo aggiornamento sulle ultime novità inerenti l'- 19. A parlarne saranno in studio il ...La società di via Zarlati aveva infatti fatto richiesta di proroga appellandosi alla normativa sull’emergenza sanitaria da Covid 19. «Esprimiamo soddisfazione – ha proseguito Vandelli ...ROMA - Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi travolge a valanga interi settori dell’agroalimentare Made in Italy con vino e cibi invenduti per un valore stimat ...