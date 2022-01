Elezioni Portogallo, si vota il nuovo Parlamento dopo la caduta del governo Costa: verso testa a testa Socialisti-Socialdemocratici (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Portogallo torna al voto per eleggere il nuovo Parlamento, dopo che il presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, aveva deciso, il 5 novembre scorso, di sciogliere l’assemblea e far cadere il governo socialista guidato da Antonio Costa. Il primo ministro era stato tradito dall’estrema sinistra che garantiva la maggioranza in aula quando il Partito Comunista e il Bloco de Esquerda gli avevano tolto il sostegno bocciando la legge di bilancio e così si era deciso di andare al voto. I seggi sono aperti da stamattina e i cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 19 locali, le 20 in Italia, per cercare di dare al Paese una maggioranza più solida di quella precedente. Secondo gli ultimi sondaggi dei media portoghesi, la tornata elettorale si presenta incerta: in vantaggio rimane comunque il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Iltorna al voto per eleggere ilche il presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, aveva deciso, il 5 novembre scorso, di sciogliere l’assemblea e far cadere ilsocialista guidato da Antonio. Il primo ministro era stato tradito dall’estrema sinistra che garantiva la maggioranza in aula quando il Partito Comunista e il Bloco de Esquerda gli avevano tolto il sostegno bocciando la legge di bilancio e così si era deciso di andare al voto. I seggi sono aperti da stamattina e i cittadini potranno recarsi alle urne fino alle 19 locali, le 20 in Italia, per cercare di dare al Paese una maggioranza più solida di quella precedente. Secondo gli ultimi sondaggi dei media portoghesi, la tornata elettorale si presenta incerta: in vantaggio rimane comunque il ...

Advertising

RaiNews : Portogallo, Seggi aperti per le elezioni legislative. Circa 10,8 milioni di persone sono chiamate al voto. - sole24ore : ?? #Portogallo, seggi aperti per le elezioni legislative. Votano anche i positivi #Covid - VincentMele92 : RT @fattoquotidiano: Elezioni Portogallo, si vota il nuovo Parlamento dopo la caduta del governo Costa: verso testa a testa Socialisti-Soci… - fattoquotidiano : Elezioni Portogallo, si vota il nuovo Parlamento dopo la caduta del governo Costa: verso testa a testa Socialisti-S… - camilla_casari : RT @imballoionico: Pazzi incoscienti… Portogallo, seggi aperti per le elezioni legislative. Votano anche i positivi Covid - Il Sole 24 ORE… -