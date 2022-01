Elezioni in Portogallo, exit poll: i socialisti di Costa primo partito, vicini alla maggioranza assoluta. Cresce la destra di Chega (Di domenica 30 gennaio 2022) Il partito Socialista portoghese del primo ministro uscente Antonio Costa è in vantaggio alle Politiche sui rivali di centrodestra del partito Social Democratico con una forbice di consensi tra il 37 e il 42% contro il 30-35. A dirlo è l’exit poll diffuso dalla televisione pubblica Rtp a urne chiuse. Cresce l’estrema destra di Chega, che dall’1,29% delle legislative precedenti (2019) potrebbe salire fino al 5-8%. Il Portogallo è andato a Elezioni anticipate dopo che a novembre era caduto il governo Costa che era stato sostenuto dal 2015 da una maggioranza tutta di sinistra, compresi i comunisti e i verdi, un patto chiamato la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) IlSocialista portoghese delministro uscente Antonioè in vantaggio alle Politiche sui rivali di centrodelSocial Democratico con una forbice di consensi tra il 37 e il 42% contro il 30-35. A dirlo è l’diffuso dtelevisione pubblica Rtp a urne chiuse.l’estremadi, che dall’1,29% delle legislative precedenti (2019) potrebbe salire fino al 5-8%. Ilè andato aanticipate dopo che a novembre era caduto il governoche era stato sostenuto dal 2015 da unatutta di sinistra, compresi i comunisti e i verdi, un patto chiamato la ...

