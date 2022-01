Egitto-Marocco oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa d’Africa 2022 (Di domenica 30 gennaio 2022) Egitto-Marocco sarà visibile oggi in tv: ecco il canale, l’orario e la diretta streaming del match valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2021/2022. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 30 gennaio, diretta tv e streaming su Discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 30 gennaio 2022)sarà visibilein tv: ecco il, l’e ladel match valido per i quarti di finale della2021/. Tutto pronto per il via della competizione del continente nero, ci sono stati tanti dubbi e le incertezze Covid non sono mancate, ma si è deciso di cominciare la manifestazione e ci sarà da divertirsi. Chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 17 di domenica 30 gennaio,tv esu Discovery+. SportFace.

