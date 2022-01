Egitto-Marocco oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, canale tv, dove vederla, programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 30 gennaio 2022) Il terzo dei quarti di finale della Coppa d’Africa 2022 di calcio, si giocherà oggi, domenica 30 gennaio, alle ore 16.00: la sfida tra Egitto e Marocco metterà in palio un posto nel penultimo atto della manifestazione. Nel Marocco gioca Sofyan Amrabat (Fiorentina), unico rappresentante della Serie A in campo. Non ci sono squalificati, mentre l’unico diffidato in campo sarà Zizo (Egitto). Nella storia si sono registrati in questa manifestazione 7 successi dell’Egitto. La diretta streaming del match sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+, ma la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport. probabili formazioni ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022) Il terzo dei quarti di finale delladi calcio, si giocherà, domenica 30 gennaio, alle ore 16.00: la sfida trametterà in palio un posto nel penultimo atto della manifestazione. Nelgioca Sofyan Amrabat (Fiorentina), unico rappresentante della Serie A in campo. Non ci sono squalificati, mentre l’unico diffidato in campo sarà Zizo (). Nella storia si sono registrati in questa manifestazione 7 successi dell’. La direttadel match sarà fruibile su Eurosport Player e discovery+, ma la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport....

Advertising

Fantacalciok : Le partite di oggi, Domenica 30 gennaio 2022: Egitto - Marocco in primo piano - Calciodiretta24 : Le partite di oggi, Domenica 30 gennaio 2022: Egitto - Marocco in primo piano - saidsk73971262 : @AchrafHakimi Si hakimi marocco 2 egitto 0 - infoitsport : Coppa d'Africa: Toko Ekambi manda il Camerun in semifinale contro Egitto o Marocco - om4im4_ : domani gioca Marocco contro Egitto ?? -