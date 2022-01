Egitto-Marocco, Coppa d’Africa: probabili formazioni, pronostico e diretta TV (Di domenica 30 gennaio 2022) Egitto-Marocco è la prima gara dei quarti di finale della Coppa delle Nazioni Africane 2022, che prenderà il via alle 16.00 presso lo Stadio d’Olembé di Yaoundé. Pronostici lievemente in favore della selezione marocchina, ma gara di fatto aperta a tutti i risultati. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre all’avvio. Statistiche e curiosità di Egitto-Marocco L’Egitto arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo aver eliminato nel turno precedente la Costa d’Avorio, battuta per 5-4 ai calci di rigore, dopo che i primi 120 minuti di gioco si erano chiuso con un pareggio senza reti. Il percorso nella fase a gironi di Salah e compagni, si è completato con una sconfitta (Nigeria) e due vittorie (Guinea Bissau, Sudan). La nazionale marocchina, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)è la prima gara dei quarti di finale delladelle Nazioni Africane 2022, che prenderà il via alle 16.00 presso lo Stadio d’Olembé di Yaoundé. Pronostici lievemente in favore della selezione marocchina, ma gara di fatto aperta a tutti i risultati. Ecco come i due tecnici potrebbero scegliere di schierare le loro squadre all’avvio. Statistiche e curiosità diL’arriva all’incontro di questo pomeriggio, dopo aver eliminato nel turno precedente la Costa d’Avorio, battuta per 5-4 ai calci di rigore, dopo che i primi 120 minuti di gioco si erano chiuso con un pareggio senza reti. Il percorso nella fase a gironi di Salah e compagni, si è completato con una sconfitta (Nigeria) e due vittorie (Guinea Bissau, Sudan). La nazionale marocchina, ...

