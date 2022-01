Dopo il Mattarella bis e il flop Casellati la Meloni ‘smonta’ il centrodestra | “Da ricostruire”

Advertising

Quirinale : la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei President… - pietroraffa : Pensate se Mattarella accettasse e subito dopo decidesse di sciogliere le camere #Quirinale #presidenterepubblica - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - _Yaakamoz_ : RT @vedovaanera: il discorso di mattarella all'insediamento deve essere così pieno di rancore che alla fine metteranno emma che canta bella… - corrado_pani : RT @Quirinale: la dichiarazione del Presidente #Mattarella dopo la comunicazione dell'esito della votazione da parte dei Presidenti di Sena… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Mattarella

...una profonda riflessione, ha deciso di non persistere nel suo diniego. La chiamata del Parlamento si trasforma così in un dovere per un uomo delle istituzioni come: 'queste ...La rielezione di Sergio- ha poi commentato il premier in serata, subitoil voto - è una splendida notizia per gli italiani. Sono grato al Presidente per la sua scelta di assecondare ...“La responsabilità prevale sulle mie idee e prospettive personali”, scandisce il Capo dello Stato, successore di se stesso. La stampa estera: “Italia instabile, fallimento della politica” ...Le condizioni legate all’emergenza sanitaria e sociale " impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente ...