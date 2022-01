DOMENICA IN SANREMO: IL SUPER TALK DI MARA VENIER APRE LA SETTIMANA DEL FESTIVAL (Di domenica 30 gennaio 2022) DOMENICA 30 gennaio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la ventesima puntata di DOMENICA In, condotta dalla signora della DOMENICA MARA VENIER. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Si parte da Loretta Goggi che sarà la protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra vita privata e carriera, dai successi di SANREMO fino ai suoi recenti impegni come attrice nelle serie tv. A due giorni dal FESTIVAL di SANREMO 2022, torna il seguitissimo TALK “Tutti pazzi per SANREMO” con Ron che canterà “Vorrei incontrati fra cent’anni” e “Almeno pensami”, Bobby Solo con alcuni suoi successi di SANREMO e Shel Shapiro ricorderà i suoi ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 30 gennaio 2022)30 gennaio, dalle 14 alle 17.10 su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda la ventesima puntata diIn, condotta dalla signora della. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Si parte da Loretta Goggi che sarà la protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra vita privata e carriera, dai successi difino ai suoi recenti impegni come attrice nelle serie tv. A due giorni daldi2022, torna il seguitissimo“Tutti pazzi per” con Ron che canterà “Vorrei incontrati fra cent’anni” e “Almeno pensami”, Bobby Solo con alcuni suoi successi die Shel Shapiro ricorderà i suoi ...

Advertising

AccademiaCrusca : #Sanremo2022?? Le pagelle linguistiche dell'accademico Lorenzo Coveri: un gioco per parlare di lingua in attesa di a… - petike19840226 : RT @leadintogold: ???? - bubinoblog : DOMENICA IN SANREMO: IL SUPER TALK DI MARA VENIER APRE LA SETTIMANA DEL FESTIVAL - MarcoMazzarell5 : @headandthoughts Ma sai se a Sanremo va anche Pierpaolo perché sennò Pierpaolo dopo domenica in non va a Milano che… - leadintogold : ???? -