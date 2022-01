Didattica mista, che stress. E negli istituti compresivi c'è il boom di quarantene (Di domenica 30 gennaio 2022) ANCONA - Aumenta il carico di stress sulle scuole. I contagi dilagano e si moltiplicano anche le classi in Didattica mista. Ma secondo gli esperti dovremmo essere arrivati al picco di questa quarta ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 30 gennaio 2022) ANCONA - Aumenta il carico disulle scuole. I contagi dilagano e si moltiplicano anche le classi in. Ma secondo gli esperti dovremmo essere arrivati al picco di questa quarta ...

Advertising

BidellaStella : RT @DavidDelCarlo: Sono a disposizione di tutti le slide e la registrazione del webinar con cui io e le colleghe Pancucci e Cirelli abbiamo… - Ariadnasleft : @corzunino @valevalees @AntonioBanfi1 Ma non è quello che deve considerare lei il punto, è quello che è considerato… - valevalees : @Ariadnasleft @fabiobrambi66 @corzunino Quindi mi scusi era meglio tutti a casa in dad a priori? Le classi in dad t… - pelopida : La Liguria, secondo @MIsocialTW, è la regione italiana con il maggior numero di classi in didattica a distanza o in… - Ariadnasleft : @corzunino @valevalees @AntonioBanfi1 No. I dati della didattica mista sono compresi tra quelli delle classi in presenza. -