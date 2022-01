Dembele lascia il Barcellona | accordo verbale col nuovo club

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dembele lascia

Calciomercato Juventus,subito il Barcellona: arriva l'offerta ai blaugrana Ousmane© LaPresseSi tratta di Ousmane, attaccante francese arrivato alla rottura definitiva ...Dembélé assicura di avere piena fiducia nel suo rappresentante, al qualenelle mani le trattative aperte, e che intende continuare su questa linea: 'Non sono un uomo che imbroglia e tanto meno ...La telenovela Dembélé è ad un passo dalla conclusione dopo il lungo tira e molla con il Barcellona riguardo il rinnovo del contratto. Secondo quanto riferito da FootMercatto, infatti, il giocatore che ...Mentre il Psg non si muove (tramontata l’ipotesi Ndombele), l’Olympique dice no ai 40 milioni dei Magpies ma la trattativa continua. Lagunari su Dagba e Maja ...