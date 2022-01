Delia Duran si toglie la “fede” e lascia Alex Belli | “Sono stufa”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 30 gennaio 2022) Serata di grandi colpi di scena nella casa del Grande Fratello VIP 6 quella di ieri, almeno perche sembra aver preso una decisione. A dire il vero i vipponi nonpoi così sicuri del fatto che la modella fosse molto lucida mentre parlava di quello che aveva deciso di fare ma, sembra voler voltare pagina ere il suo. Non per cercare un altro amore, ci ha tenuto a precisarlo, ma perchè è stanca delle mancanze di rispetto e delle prese per i fondelli che suo marito le ha riservato ( ricordiamo al modo intero, come ha detto più volte Adriana che in questa storia non cimariti e non cimogli). Soleil, ha provato a portare un po’ di pace nella vita di, con la speranza di ...