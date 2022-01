Delia Duran seguirebbe un copione al GF Vip | Jessica racconta di averla vista e scoppia il copione-gate

(Di domenica 30 gennaio 2022) All’interno della Casa del Grande Fratello Vip èta una polemica che sta facendo molto discutere i fan del reality. Al centro della questione ci sarebbe, nei confronti della quale sono emerse pesanti accuse. Ad accendere l’attenzione su di lei sarebbe stataSelassié, che ha confessato di avere dei sospetti sul suo atteggiamento.nasconde qualcosa al Grande Fratello Vip: i sospetti delle vipponete una delle quotidiane chiacchierate fra coinquiline, questa mattinaSelassié ha rivelato alla sorella Lulù e a Manila Nazzaro di aver assistito a un particolare episodio. Protagonista del suo racconto è. “Prima sono entrata in camera e ho visto ...

Ad incendiare la Casa del Grande Fratello Vip è detonato il " copione - gate ". A farlo scoppiare ci ha pensato Jessica Selassiè che pare abbia pescatoa leggere un foglio misterioso che stava nascosto nell'armadio usato dalla stessa modella venezuelana. Il fatto ha naturalmente subito catturato l'attenzione degli inquilini della dimora ...Nella Casa del Grande Fratello Vip è letteralmente scoppiato il "copione - gate"., secondo quanto ha rivelato Jessica Selassiè , avrebbe un copione che di tanto in tanto consulta per portare avanti la sua parte. Copione - Gate al GF Vip:beccata da Jessica ...Salvo Veneziano pubblica un vecchio video di Rocco Siffredi e lancia una frecciatina a Delia Duran e Alex Belli prima dell'ingresso di lei al Grande Fratello .... Già in quarantena, la Duran ha già cr ...Al Grande Fratello Vip l’ingresso di Delia Duran modifica gli equilibri fra i concorrenti e l’attenzione che Alessandro Basciano riserva alla nuova inquilina e moglie di Alex ...