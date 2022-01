Delia Duran fra le braccia di un uomo stanotte e non era certo Alex Belli! (Di domenica 30 gennaio 2022) Notte movimentata al Grande Fratello Vip 6! Come direbbe Alfonso Signorini: “quando il Pampero scorre a fiumi ne succedono di ogni“. Delia Duran protagonista dello show ha cambiato le carte in tavola della sua relazione con Alex Belli, ma c’è già chi ha notato alcuni dettagli significativi. Delia lascia Alex Già nel pomeriggio Delia Duran aveva fatto presente alle sue fide amiche Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che stava soffrendo per l’ultima puntata e voleva lasciare Alex Belli. Infatti Nathalie le ha dato man forte facendole notare: “Anche perché ieri non ti ha rivolto nessun tipo di messaggio. Poteva parlarti, ma non l’ha fatto. L’amore è esserci, essere presenti, proteggerti, non esaltare sé stesso“. Anche Manila le ha dato man ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 30 gennaio 2022) Notte movimentata al Grande Fratello Vip 6! Come direbbe Alfonso Signorini: “quando il Pampero scorre a fiumi ne succedono di ogni“.protagonista dello show ha cambiato le carte in tavola della sua relazione conBelli, ma c’è già chi ha notato alcuni dettagli significativi.lasciaGià nel pomeriggioaveva fatto presente alle sue fide amiche Manila Nazzaro e Nathalie Caldonazzo che stava soffrendo per l’ultima puntata e voleva lasciareBelli. Infatti Nathalie le ha dato man forte facendole notare: “Anche perché ieri non ti ha rivolto nessun tipo di messaggio. Poteva parlarti, ma non l’ha fatto. L’amore è esserci, essere presenti, proteggerti, non esaltare sé stesso“. Anche Manila le ha dato man ...

