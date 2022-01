Dalla Spagna lanciano l’allarme | “Fabian Ruiz ha deciso il suo futuro”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Depurtivo, tre big inglesi avrebbero puntatoper la prossima estate. Si tratterebbe di Manchester United, Liverpool ed Arsenal, attrattescadenza, tra 18 mesi, del contratto del centrocampista del Napoli. L’attuale allenatore dello United, Ralf Ragnick, diventerà il direttore generale del club, lasciando la panchina. In cima alla lista dei regali che vorrebbe fare al nuovo allenatore ci sarebbe proprio il 25enne spagnolo. Napoli,Dal canto suo,, avrebbe già comunicato alla dirigenza partenopea di non essere intenzionato a rinnovare il contratto. Vista la situazione, da qui a giugno, potrebbero aumentare il numero di pretendenti per lo spagnolo, con il Napoli che si troverebbe costretto ...

Fabian, dal canto suo, a 18 mesi dalla scadenza del suo contratto col Napoli, avrebbe già comunicato al club la sua volontà di non rinnovare. Sul 25enne spagnolo restano in allerta anche Arsenal e Liverpool, dallo scudetto alla Liga, dalla Premier League alla Champions.