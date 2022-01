Dakar, Danilo Petrucci: “Il mio piano era quello di fare tutto il Mondiale Rally Raid” (Di domenica 30 gennaio 2022) Danilo Petrucci è stato senza senza dubbio il protagonista del mese di gennaio con la vittoria di tappa alla Dakar 2022. Il nativo di Terni è pronto per una nuova sfida in MotoAmerica con la Ducati, marchio con cui ha corso nel MotoMondiale. Il nostro connazionale ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Il mio piano era di fare questa Dakar e poi fare tutto il Mondiale Rally Raid. Ma già prima della Dakar abbiamo avuto dei problemi con la KTM, non ci capivamo bene”. Le discussioni tra il Petrucci ed il marchio austriaco non sono nuove, già in MotoGP non correva buon sangue. Non è un caso infatti che l’ex teammate di Andrea Dovizioso ... Leggi su oasport (Di domenica 30 gennaio 2022)è stato senza senza dubbio il protagonista del mese di gennaio con la vittoria di tappa alla2022. Il nativo di Terni è pronto per una nuova sfida in MotoAmerica con la Ducati, marchio con cui ha corso nel Moto. Il nostro connazionale ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Il mioera diquestae poiil. Ma già prima dellaabbiamo avuto dei problemi con la KTM, non ci capivamo bene”. Le discussioni tra iled il marchio austriaco non sono nuove, già in MotoGP non correva buon sangue. Non è un caso infatti che l’ex teammate di Andrea Dovizioso ...

