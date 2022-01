Da Salerno a Torino due giovani talentuosi salernitani fondano MoneyViz (Di domenica 30 gennaio 2022) La 15esima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival, porta con sé un’importante novità grazie al MoneyViz Privè, uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti. MoneyViz rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità fondata da due giovani talentuosi salernitani: Gabriele Del Mese e Vincenzo Pone. Il primo, torinese d’azione, è un imprenditore specializzato nell’elaborazione di algoritmi e backtesting di sistemi di trading, mentre Pone, dottore commercialista, revisore contabile ed esperto di fiscalità internazionale, è il fondatore di Sartoria Fiscale, a Cava de’ Tirreni. La grande novità di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 30 gennaio 2022) La 15esima edizione di Casa Sanremo, l’hospitality ufficiale del Festival, porta con sé un’importante novità grazie alPrivè, uno spazio in cui esperti di blockchain e del mondo della finanza più tradizionale parleranno al grande pubblico di questi temi sempre più attuali, in modo semplice e comprensibile anche ai meno esperti.rappresenta un’assoluta innovazione nel campo della fiscalità fondata da due: Gabriele Del Mese e Vincenzo Pone. Il primo, torinese d’azione, è un imprenditore specializzato nell’elaborazione di algoritmi e backtesting di sistemi di trading, mentre Pone, dottore commercialista, revisore contabile ed esperto di fiscalità internazionale, è il fondatore di Sartoria Fiscale, a Cava de’ Tirreni. La grande novità di ...

Advertising

Gianlu77Gian : @Toro_News Se volessero davvero giocare, proverebbero 6 mesi, a Salerno e Genova hanno offerte. #Zaza #Izzo #Torino - PollyGalli : @grazianig @reevesombroso Il quarto era quello con la barba Nini Salerno che forse era il meno peggio Io andai al C… - infoitsport : Verdi in prestito a Salerno per ri-valorizzarsi: con il Torino non è mai esploso - CorriereTorino : Verdi e Baselli salutano il Toro, ma a Salerno vogliono anche Izzo - YoussefFadili17 : ?? #Salernitana | I granata chiudono #Verdi dal #Torino in attesa del grande colpo in attacco. ?? Pronto nel frattem… -