DA NOI A RUOTA LIBERA: MILLY CARLUCCI PRESENTA LE NOVITÀ DEL CANTANTE MASCHERATO (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella nuova puntata di Da Noi a RUOTA LIBERA, in onda domenica 30 gennaio alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospita MILLY CARLUCCI, pronta a raccontarsi e a svelare alcune anticipazioni de Il CANTANTE MASCHERATO, in onda da venerdì 11 febbraio. Sappiamo della conferma in giuria di Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, oltre a Insinna che è atteso anche lui in studio. Più un quarto giurato: verrà per caso svelato da MILLY CARLUCCI? E se fosse proprio Francesca Fialdini? Le puntate del CANTANTE MASCHERATO 2022 sono 6 e vedranno protagoniste 12 maschere: Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio Marino, Medusa, Pesce Rosso, SoleLuna, Pastore Maremmano, Drago e Aquila. A Da Noi a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 30 gennaio 2022) Nella nuova puntata di Da Noi a, in onda domenica 30 gennaio alle 17.20 su Rai1, Francesca Fialdini ospita, pronta a raccontarsi e a svelare alcune anticipazioni de Il, in onda da venerdì 11 febbraio. Sappiamo della conferma in giuria di Caterina Balivo e Francesco Facchinetti, oltre a Insinna che è atteso anche lui in studio. Più un quarto giurato: verrà per caso svelato da? E se fosse proprio Francesca Fialdini? Le puntate del2022 sono 6 e vedranno protagoniste 12 maschere: Volpe, Lumaca, Gallina Bluebell, Baby Pinguino, Camaleonte, Cavalluccio Marino, Medusa, Pesce Rosso, SoleLuna, Pastore Maremmano, Drago e Aquila. A Da Noi a ...

Advertising

bubinoblog : DA NOI A RUOTA LIBERA: MILLY CARLUCCI PRESENTA LE NOVITÀ DEL CANTANTE MASCHERATO - MontiFrancy82 : @milly_carlucci @insinnaflavio #PupiAvati i @NeriPerCasoOff e #AntonioNicolai ospiti a #DaNoiaruotalibera… - SMSNEWSOFFICIAL : @milly_carlucci @insinnaflavio #PupiAvati i @NeriPerCasoOff e #AntonioNicolai ospiti a #DaNoiaruotalibera… - JeanMarie1899 : @pietroraffa Con tutte queste fazioni e questi screzi, c’è poco da “godere” per le “grandi emozioni” perché come se… - raff35465625 : RT @catiuz92: E mentre Soleil cucina per stasera, rientrano Manila Delia e Nathalie dal loro comizio in piscina contro Sole di 2 ore di cui… -