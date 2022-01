Cristiano Ronaldo regala un compleanno da favola a Georgina Rodriguez: “I sogni diventano realtà” (Di domenica 30 gennaio 2022) Non solo fiori e cioccolatini. Per i 28 anni di Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo ha voluto fare le cose in grande. La coppia ha passato questi giorni di festa a Dubai, insieme con il resto della famiglia, condividendo con i follower via social alcuni momenti della vacanza. A far rimanere a bocca aperta la compagna del campione portoghese, in attesa di due gemelli, è stata una sorpresa speciale: il calciatore le ha dedicato un gioco di luci sul palazzo più alto del mondo, il Burj Khalikfa, con tanto di scritta “Happy Birthday”. A “firmare” lo spettacolo, si vede dai video pubblicati via social, anche Netflix, piattaforma che accoglie la nuova serie proprio dedicata a Rodriguez, “Soy Georgina”. Il costo? Non è certo, ma pare che 3 minuti di spettacolo arrivino a costare circa 60mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Non solo fiori e cioccolatini. Per i 28 anni diha voluto fare le cose in grande. La coppia ha passato questi giorni di festa a Dubai, insieme con il resto della famiglia, condividendo con i follower via social alcuni momenti della vacanza. A far rimanere a bocca aperta la compagna del campione portoghese, in attesa di due gemelli, è stata una sorpresa speciale: il calciatore le ha dedicato un gioco di luci sul palazzo più alto del mondo, il Burj Khalikfa, con tanto di scritta “Happy Birthday”. A “firmare” lo spettacolo, si vede dai video pubblicati via social, anche Netflix, piattaforma che accoglie la nuova serie proprio dedicata a, “Soy”. Il costo? Non è certo, ma pare che 3 minuti di spettacolo arrivino a costare circa 60mila ...

FBiasin : Cristiano #Ronaldo ha bloccato quelli di Transfermarkt su Twitter perché lo valutano solo 35 milioni. Appena scopr… - WhoScored : ???? Most Serie A goals for Juventus since the start of 2021: ?? Cristiano Ronaldo - 17 in 24 apps ?? Alvaro Morata -… - sportface2016 : Cristiano #Ronaldo e i malumori al #ManchesterUnited, #Georgina lo spalleggia: 'Amavo vivere a Torino...' - FQMagazineit : Cristiano Ronaldo regala un compleanno da favola a Georgina Rodriguez: “I sogni diventano realtà” - myksmaynard_ : RT @sashaamaliik: cristiano ronaldo???? role model??? -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Vlahovic dopo Cristiano Ronaldo: in eredità anche la villa Ma nei prossimi giorni Dusan potrebbe ereditare un altro pezzo del triennio italiano e juventino di Cristiano Ronaldo : la villa sulle colline torinesi. Juve da CR7 a DV7 Nel caso non sarebbe né un ...

Atalantamania: Dea vs Juve, la Champions passa dal mercato! Un numero 10 che ridà ai nerazzurri quell'estro e fantasia persi dall'addio di Gomez, e un numero 7 che cercherà di ricalcare le orme di Ronaldo, e chissà cosa direbbe Cristiano se i bianconeri quest'...

Vlahovic dopo Cristiano Ronaldo: in eredità anche la villa Tuttosport Vlahovic dopo Cristiano Ronaldo: in eredità anche la villa Il serbo non sembra soffrire le pressioni: non a caso a ereditato il numero di maglia da CR7. E ora con il portoghese potrebbe avere un'altra cosa in comune ...

Lele Land Anche della sparata (nel mucchio) di Daniele Adani si discuteva ieri. Devo dire che non mi hanno sorpreso le parole pronunciate dall’ultrapassionale Lele a Bobo Tv, la sua terra di nessuno. Mi ha stup ...

