Covid | ultime news Bollettino | 104 065 casi e 235 morti | tasso di positività 12 | 7% LIVE

(Di domenica 30 gennaio 2022) Agenas: scende occupazione intensive a 16%, calo in 11 Regioni. Stabili le aree non criticheal 30%. Si va verso la proroga dell'obbligo della mascherina all'aperto. Domani previsto il Consiglio dei Ministri. Preoccupano i contagi in età scolare. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-di Pfizer

Sono 167.206 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore (ieri 186.740). Le vittime sono 427 (ieri 468). Sono 186.740 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Covid in Italia, 104.065 casi e 235 decessi nelle ultime 24 ore. Covid, nelle ultime 24 ore 104.065 nuovi casi e 235 morti

Nelle24 ore sono state registrate 5 vittime correlate al- 19, tutte affette da altre patologie. Il bilancio dall'inizio della crisi pandemica è ora di 3.417 morti. Lo si apprende dal ...Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 9.814 positivi su 75.929 tamponi esaminati , 1.206 in meno di ieri con ...Covid, il bollettino della Regione Sicilia di oggi 30 gennaio ... su 41.715 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 14,72% dei tamponi. Il numero dei casi in Sicilia ...Mondo - LE ULTIME NOTIZIE Read More Sport Serie A: è pari tra Milan - Juventus 0 - 0, Inter si invola 24 Gennaio 2022 Finisce 0 - 0 il big match della 23esima giornata di Serie A tra Milan e Juventus, ...