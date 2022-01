Covid oggi Puglia, 2.209 contagi e nessun morto: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.209 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 gennaio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 20.437 tamponi eseguiti, sono così distribuiti per provincia: Bari: 689; Bat: 214; Brindisi: 189; Foggia: 300; Lecce: 482; Taranto: 300; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 19. Sono 140.665 le persone attualmente positive, 732 le ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dati complessivi: 599.671 casi totali, 7.655.226 tamponi eseguiti, 451.808 persone guarite e 7.198 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.209 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 20.437 tamponi eseguiti, sono così distribuiti per provincia: Bari: 689; Bat: 214; Brindisi: 189; Fa: 300; Lecce: 482; Taranto: 300; Residenti fuori regione: 16; Provincia in definizione: 19. Sono 140.665 le persone attualmente positive, 732 le ricoverate in area non critica e 62 in terapia intensiva. Dati complessivi: 599.671 casi totali, 7.655.226 tamponi eseguiti, 451.808 persone guarite e 7.198 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

