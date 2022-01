Covid oggi Lombardia, 14.558 contagi e 62 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.558 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 30 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 62 morti, secondo ministero della Salute e Protezione Civile. Il totale delle vittime sale a 37.108. Gli attuali positivi sono 387.290 (-14.802), mentre nel complesso i dimessi/guariti sono 1.699.266 (+29.298). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 14.558 ida coronavirus in, 302022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati altri 62, secondo ministero della Salute e Protezione Civile. Il totale delle vittime sale a 37.108. Gli attuali positivi sono 387.290 (-14.802), mentre nel complesso i dimessi/guariti sono 1.699.266 (+29.298). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - tommasaMR : @longagnani Prof, sta facendo pubblicità per la richiesta del signore in questione? Spero di no. Se i vaccini hanno… - Walter80354487 : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… -