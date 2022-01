Covid oggi Italia, 104.065 contagi e 235 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 104.065 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, domenica 30 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 235 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 818.169 tamponi con un tasso di positività al che scende al 12,7%. Calano i ricoverati con sintomi (-19) da ieri, ma aumentano le terapie intensive (+5). In Italia al momento ci sono 1.593 persone in rianimazione, mentre 19.917 sono i pazienti ricoverati nei reparti. Calano i ricoverati con sintomi (-19) mentre si registra un +5 in terapia intensiva in 24 ore. In rianimazione ci sono al momento 1.593 persone mentre 19.617 sono i pazienti ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 104.065 i nuovida Coronavirus in, domenica 302022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 235. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 818.169 tamponi con un tasso di positività al che scende al 12,7%. Calano i ricoverati con sintomi (-19) da ieri, ma aumentano le terapie intensive (+5). Inal momento ci sono 1.593 persone in rianimazione, mentre 19.917 sono i pazienti ricoverati nei reparti. Calano i ricoverati con sintomi (-19) mentre si registra un +5 in terapia intensiva in 24 ore. In rianimazione ci sono al momento 1.593 persone mentre 19.617 sono i pazienti ...

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - rep_milano : Covid in lombardia, bollettino di oggi 30 gennaio: 62 morti e 14.558 contagi - GTampella : #Bollettino #covid di oggi 30 gennaio 2022. #CoronavirusItalia -