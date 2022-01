Covid oggi Germania | 118mila contagi | incidenza record

Advertising

bambinogesu : Superato oggi per la prima volta il numero complessivo di 80 pazienti ricoverati con Covid-19 al Bambino Gesù. Si t… - Adnkronos : #Omicron2, trovata in 9 Regioni italiane. #ultimora - TgLa7 : ??#Covid: oggi 171.263 casi e 333 morti ?? - alexbardi22 : RT @LucioMalan: #Covid A un anno di distanza, con 127 milioni di dosi somministrate in più, oltre 6 milioni di immuni da guarigione in più,… - RaffyB_68 : RT @kidstu: dopo due anni di ininterrotto terrorismo #covid di tutti i giornaloni corrotti una settimana di tregua col teatrino sul #Presid… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazientisono complessivamente 1.426 (35 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%), 111 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri, più 1,8%)...I dati della regione Sono 11.233 i nuovi contagi da coronavirus30 gennaio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino- 19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello ...A suo carico sono state elevate sanzioni per le violazioni previste in materia sanitaria per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e d'intesa con l'Ufficio Immigrazione della Questura di Perugia, ...Il giocatore più amato dai bergamaschi, non solo per le gesta in Europa, ma anche per quei limiti che lo rendono tanto umano Discontinuo in campo, così come nella vita: sono innumerevoli le volte che ...