Covid oggi Germania, 118mila contagi: incidenza record (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quasi 119mila contagi Covid e incidenza record in Germania secondo i numeri del bollettino di oggi. La Germania ha raggiunto un nuovo picco di incidenza di casi, con 1.156,8 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di sette giorni. Lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch, riportando anche 118.970 nuovi contagi e 59 morti. Domenica scorsa il bollettino riportava 85.440 contagi e 54 decessi. Ieri l’incidenza si attestava a 1.127,7 casi, una settimana fa a 806,8 e un mese fa a 207,4. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Quasi 119milainsecondo i numeri del bollettino di. Laha raggiunto un nuovo picco didi casi, con 1.156,8ogni 100mila abitanti nell’arco di sette giorni. Lo ha reso noto l’Istituto Robert Koch, riportando anche 118.970 nuovie 59 morti. Domenica scorsa il bollettino riportava 85.440e 54 decessi. Ieri l’si attestava a 1.127,7 casi, una settimana fa a 806,8 e un mese fa a 207,4. L'articolo proviene da Italia Sera.

