Covid oggi Emilia-Romagna, 13.091 contagi e 33 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.091 i contagi da coronavirus oggi, 30 gennaio, in Emilia-Romagna, su un totale di 56.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 17.718 molecolari e 39.060 test antigenici rapidi. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23%. si registrano 33 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 151 (+5 rispetto a ieri, pari al +3,4%), l’età media è di 63,6 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,7 anni), il 59,6%; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,9 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli ... Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.091 ida coronavirus, 30, in, su un totale di 56.778 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 17.718 molecolari e 39.060 test antigenici rapidi. Lo riferisce ilcon i datidella Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23%. si registrano 33 decessi. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’sono 151 (+5 rispetto a ieri, pari al +3,4%), l’età media è di 63,6 anni. Sul totale, 90 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 62,7 anni), il 59,6%; 61 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,9 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli ...

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - Mania48Mania53 : RT @tagliolese65: @VittorioSgarbi @stampasgarbi Mia figlia 16anni non vaccinata ha preso il covid, un giorno di febbre, dopo 10 giorni a ca… - sulsitodisimone : Covid oggi Calabria 1.291 contagi e 11 morti: bollettino 30 gennaio -