Covid oggi Campania, 9.814 contagi e 9 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.814 i contagi registrati oggi, 30 gennaio, in Campania, su 75.929 test esaminati. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione, che riporta anche 9 decessi. Eseguiti 75.929 tamponi, di cui 24.419 molecolari e 51.510 test, con un tasso di positività del 12,92%. Aumentano i ricoveri in area medica, dove ci sono 1.404 pazienti (+9), mentre calano nei reparti di terapia intensiva, a quota 88 (-3). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 9.814 iregistrati, 30, in, su 75.929 test esaminati. Lo riferisce ilcon i datidella Regione, che riporta anche 9 decessi. Eseguiti 75.929 tamponi, di cui 24.419 molecolari e 51.510 test, con un tasso di positività del 12,92%. Aumentano i ricoveri in area medica, dove ci sono 1.404 pazienti (+9), mentre calano nei reparti di terapia intensiva, a quota 88 (-3). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

borghi_claudio : Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è S… - DSantanche : ?? A tutti i media: “Dopo una settimana di silenzio per elezioni #Quirinale da oggi (a inciucio fatto) tornate a par… - fanpage : Una vicenda paradossale per la reporter neozelandese incinta: non può rientrare in Nuova Zelanda per le norme anti… - giuantvil : RT @borghi_claudio: Finito il #Quirinale2022 oggi è tornato il covid. Per una settimana era magicamente sparito. Fortunatamente c'è Sanre… - statodelsud : Covid: oggi in Fvg 2.680 nuovi contagi e 8 decessi -