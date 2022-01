Covid oggi Basilicata, 875 contagi e 1 morto: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 875 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 30 gennaio, in Basilicata. Registrato un decesso nelle ultime ventiquattro ore. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Eseguiti 5.170 tamponi. Nella stessa giornata si sono registrate 493 guarigioni. In totale sono 99 le persone ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 875 i nuovida coronavirus registrati, 30, in. Registrato un decesso nelle ultime ventiquattro ore. Lo riferisce ildella Regione. Eseguiti 5.170 tamponi. Nella stessa giornata si sono registrate 493 guarigioni. In totale sono 99 le persone ricoverate, di cui 4 in terapia intensiva. L'articolo proviene da Italia Sera.

