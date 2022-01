Covid oggi Abruzzo, 2.828 contagi: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.828 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 30 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi (di cui 1.739 emersi da test antigenico) riguardano persone di età compresa tra 2 mesi e 95 anni. Nel complesso, eseguiti 6.472 tamponi molecolari e 20.648 test antigenici. Gli altri numeri: +17 guariti, +2.532 positivi, 412 ricoverati in area medica (-4), 36 in terapia intensiva (-1), +2807 in isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (592), Chieti (753), Pescara (721), Teramo (666), fuori regione (37), in accertamento (59). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.828 ida coronavirus in, 302022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 9 morti. I nuovi casi (di cui 1.739 emersi da test antigenico) riguardano persone di età compresa tra 2 mesi e 95 anni. Nel complesso, eseguiti 6.472 tamponi molecolari e 20.648 test antigenici. Gli altri numeri: +17 guariti, +2.532 positivi, 412 ricoverati in area medica (-4), 36 in terapia intensiva (-1), +2807 in isolamento domiciliare. I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (592), Chieti (753), Pescara (721), Teramo (666), fuori regione (37), in accertamento (59). L'articolo proviene da Italia Sera.

