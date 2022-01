Covid, nuove regole in arrivo. Cosa può cambiare su scuola, mascherine e discoteche (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal Consiglio dei ministri di lunedì 31 gennaio potrebbero arrivare importanti novità : dallo stop alle mascherine all'aperto alla ripertura delle discoteche, dalle semplificazioni per la scuola alle ... Leggi su quotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal Consiglio dei ministri di lunedì 31 gennaio potrebbero arrivare importanti novità : dallo stop alleall'aperto alla ripertura delle, dalle semplificazioni per laalle ...

Advertising

MissFontalba : Nonostante non serverà a nulla i Vax con Pass per continuare i contagi COVID: SUPER GREEN PASS, le nuove regole e… - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid-19, cala il tasso di incidenza, 9 nuove vittime LEGGI LA NEWS: - OnlineMetropoli : Scuola: mascherine e test gratis alle primarie per l'emergenza Covid Nuovo decreto del governo per l'emergenza san… - zazoomblog : Covid in Campania cala il tasso di incidenza: sono 9 le nuove vittime - #Covid #Campania #tasso #incidenza: - ilgiornale : Gli studiosi non escludono la futura possibilità di mettere a punto vaccini efficaci anche contro le nuove varianti… -