Covid, le notizie. Verso proroga obbligo mascherina all'aperto, domani il Cdm. LIVE (Di domenica 30 gennaio 2022) La curva dei contagi scende. Giù anche intensive e ricoveri, ma si va Verso la proroga dell'obbligo della mascherina all'aperto. Preoccupano i contagi in età scolare. In arrivo la prima tranche di 11mila trattamenti della pillola anti-Covid di Pfizer

Ultime Notizie dalla rete : Covid notizie No! La Nuova Zelanda non ha approvato una legge per l'eutanasia dei pazienti Covid - 19 ... entrata in vigore a novembre 2021, risale al 2019 nel periodo pre Covid - 19 e riguarda pazienti ... Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la ...

Covid oggi Francia, 332mila contagi e 178 morti Sono 332mila i contagi da coronavirus in Francia oggi 29 gennaio 2022 secondo i numeri del bollettino. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 332.398 casi covid, in calo rispetto ai 389.320 contagi di una settimana fa. Lo ha reso noto la Sanità pubblica, secondo cui da ieri sono stati registrati ancora 178 morti, in lieve aumento rispetto ai 167 decessi ...

Covid, ultime news. Calano terapie intensive (-42) e ricoveri ordinari (-160), 377 morti Sky Tg24 Pistoiese in campo, fa i conti con gli assenti Oggi la sfida al Melani contro la Vis Pesaro. Due contagiati tra squadra e staff. Il tecnico Alessandrini: "Partita difficile, dobbiamo lottare" ...

Non si vaccina su consiglio della ginecologa, prende il Covid e muore dopo il parto. Si indaga per omicidio Al momento si procede contro ignoti ma gli inquirenti disporranno una serie di accertamenti per ricostruire quanto avvenuto. A dare impulso all'attività dei magistrati anche una denuncia depositata ag ...

