Covid in Campania, cala il tasso di incidenza: sono 9 le nuove vittime (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto sono 9.814 i nuovi positivi al Covid in Campania, su 75.929 test esaminati. Il tasso di incidenza scende al 12,92%, contro il 13,52 del giorno precedente. Le nuove vittime censite nel bollettino dell’unità di crisi sono nove, dato nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante delle terapie intensive, a quota 88 (-3), mentre cresce l’occupazione dei posti letto in degenza, che sono 1.404 (+9). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 9.814 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 7.384 Positivi al molecolare: 2.430 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto9.814 i nuovi positivi alin, su 75.929 test esaminati. Ildiscende al 12,92%, contro il 13,52 del giorno precedente. Lecensite nel bollettino dell’unità di crisinove, dato nettamente inferiore a quello dei giorni scorsi. Migliora la situazione sul versante delle terapie intensive, a quota 88 (-3), mentre cresce l’occupazione dei posti letto in degenza, che1.404 (+9). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)Positivi del giorno: 9.814 (*) di cui: Positivi all’antigenico: 7.384 Positivi al molecolare: 2.430 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero ...

