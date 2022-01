Covid | i nuovi casi oggi nelle Marche sono 4 520

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 137.147 i nuovi contagi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14… - TgLa7 : ??#Covid: 143.898 nuovi casi e 378 morti ?? - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia oltre 330mila nuovi casi: 'Raggiunto il plateau' #covid #francia #omicron - lanuovariviera : Covid, 4.520 nuovi casi positivi nelle Marche. Nel Piceno ne sono stati rilevati 619 - wamnews_italian : Gli Emirati Arabi Uniti annunciano 2.355 nuovi casi di COVID-19, 1.129 recuperi, 5 decessi nelle ultime 24 ore… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

... salvo poi ritornare sistematicamente a tutti ipicchi di contagi , ad ogni ondata. Ondata ...in difficoltà e dall'altro le attività che ancora una volta sono state messe in ginocchio dal. ...Nelle ultime 24 ore si sono contati 2.789casi nel Bresciano. Un numero che porta i positivi registrati negli ultimi sette giorni a poco più di 22mila (22.175). Tantissimi, più dell'intero mese ...Una giornalista neozelandese incinta è stata accolta dai talebani a Kabul dopo che, a causa delle norme anti-Covid, il suo Paese non l'ha autorizzata a rientrare dal Qatar.ANCONA - I contagi da Covid rallentano anche nelle Marche, ma mentre resta ancora in bilico il cambio di colore (appeso anche a un cambio delle regole del Governo) avanza l'incognita ...