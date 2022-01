Covid | i nuovi casi oggi nelle Marche sono 4 520 Età e province | ecco dove il virus corre di più

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 137.147 i nuovi contagi in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 14… - TgLa7 : ??#Covid: 143.898 nuovi casi e 378 morti ?? - MediasetTgcom24 : Covid, in Francia oltre 330mila nuovi casi: 'Raggiunto il plateau' #covid #francia #omicron - corriereveneto : #venezia Il Bollettino regionale conferma la discesa della curva dei contagi. Registrati 13 decessi belle ultime 24… - qn_carlino : Covid in Veneto, il bollettino oggi 30 gennaio 2022: 11.233 i nuovi contagi, 13 le vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi

... Corfù, Rodi e Palma de Mallorca ; infinecollegamenti si sono aggiunti anche per l'Est ... Sul fronte delle attività per contenere l'espandersi della pandemia da- 19, nel 2021 l'Aeroporto ...In Germania a causa deltra gennaio 2020 e giugno 2021 si è registrato un aumento del 15% deicasi di diabete di tipo 1 in bambini e adolescenti. È questo il dato saliente di uno studio coordinato da ricercatori ...Sono in totale 34 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore dagli organizzatori dei Giochi Olimpici invernali ...Prevista per la giornata di domani la decisione del Governo sulla possibile riapertura delle discoteche e non solo: ecco le misure al vaglio del Governo.