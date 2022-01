Covid, dati Agenas: scendono al 16% le occupazioni in terapia intensiva, 11 Regioni in calo. Stabili i ricoveri negli altri reparti (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua a scendere la pressione sulle strutture ospedaliere italiane per quanto riguarda i malati di Covid. Secondo gli ultimi dati diffusi da Agenas, sono infatti 11 le Regioni italiane dove scende l’occupazione nelle terapie intensive, con il valore medio nazionale che scende e passa al 16%, avvicinandosi alla soglia di rischio fissata al 10% per le rianimazioni. Rimangono Stabili, invece, i ricoveri in area non critica, che in media nazionale si collocano al 30%. Le Regioni e Province Autonome che mostrano un miglioramento sono Abruzzo (-2%, ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2%, ora al 6%), Campania (-1%, ora all’11%), Emilia Romagna (-1%, ora al 16%), Liguria (-1%, ora al 17%), Bolzano (-1%, ora all’11%), Trento (-1%, ora al 27%), Piemonte (-2%, ora al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 30 gennaio 2022) Continua a scendere la pressione sulle strutture ospedaliere italiane per quanto riguarda i malati di. Secondo gli ultimidiffusi da, sono infatti 11 leitaliane dove scende l’occupazione nelle terapie intensive, con il valore medio nazionale che scende e passa al 16%, avvicinandosi alla soglia di rischio fissata al 10% per le rianimazioni. Rimangono, invece, iin area non critica, che in media nazionale si collocano al 30%. Lee Province Autonome che mostrano un miglioramento sono Abruzzo (-2%, ora al 20% di occupazione), Basilicata (-2%, ora al 6%), Campania (-1%, ora all’11%), Emilia Romagna (-1%, ora al 16%), Liguria (-1%, ora al 17%), Bolzano (-1%, ora all’11%), Trento (-1%, ora al 27%), Piemonte (-2%, ora al ...

