Covid: cdm cambia regole su scuola e mascherine. Le discoteche: «Fateci aprire per San Valentino» (Di domenica 30 gennaio 2022) Il primo provvedimento sarà all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri nelle prossime ore: il 31 gennaio scadono l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, il divieto di feste e concerti all'aperto e la chiusura delle discoteche. L'indicazione prevalente è quella di prorogare le misure per almeno un mese anche se per quanto riguarda la chiusura delle discoteche L'articolo proviene da Firenze Post.

