Corrado Pesce, l'alpinista italiano disperso in Patagonia: fine delle speranze

Non ci sono più speranze per Corrado "Korra" Pesce, l'italiano rimasto bloccato da venerdì su una montagna in Patagonia (Argentina). Pesce si trovava sul Cerro Torre, vetta argentina di 3128 metri, insieme al compagno di scalata Tomás Aguiló, quando...

