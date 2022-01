Corrado Pesce "Korra" disperso in Patagonia: le immagini della guida alpina sugli sci (Di domenica 30 gennaio 2022) In questo video pubblicato sul suo account Instragram nel marzo 2002, Corrado Pesce, per gli amici "Korra" scia a Chamonix Leggi su lastampa (Di domenica 30 gennaio 2022) In questo video pubblicato sul suo account Instragram nel marzo 2002,, per gli amici "" scia a Chamonix

Advertising

Agenzia_Ansa : Un alpinista italiano è disperso in Patagonia, sono poche le speranze. La sorella di Corrado 'Korra' Pesce è ormai… - LaStampa : Corrado Pesce 'Korra' disperso in Patagonia: le immagini della guida alpina sugli sci - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Corrado Pesce, morto l'alpinista italiano travolto da una valanga in Patagonia: individuato il corpo - mrcfsn : RT @MediasetTgcom24: Patagonia, ritrovato morto l'alpinista italiano Corrado Pesce: il corpo individuato dai droni | Forse ucciso dal fredd… - MediasetTgcom24 : Patagonia, ritrovato morto l'alpinista italiano Corrado Pesce: il corpo individuato dai droni | Forse ucciso dal fr… -