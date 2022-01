Coronavirus | i dati | 104 065 nuovi casi e 235 morti Tasso di positività al 12 | 7%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 gennaio 2022) Sono 104.065 icontagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 137.147. Le vittime sono invece 235. Gli attualmente positivi sono 2.643.817, in calo di 20.831 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono invece 8.135.519 con un incremento di 124.706 rispetto a ieri. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 818.169. Ildiè al 12,7%, in calo rispetto al 13,7% di ieri (quando i tamponi erano stati 999.490). Sono invece 1.593 le terapie intensive, 5 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 95. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.617, ovvero 19 in meno rispetto a ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.