Coronavirus | 104 065 nuovi positivi e 235 morti Scende il tasso di positività | è al 12 | 7%

Il bollettino del 30 gennaio 2022 Oggi, 30 gennaio, sono 235 le nuove vittime legate al Coronavirus in Italia. Un dato in calo rispetto a quello registrato dal bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di ieri, quando i decessi erano stati 377. Il totale di morti da inizio emergenza arriva così a quota 146.149. I nuovi contagi sono 104.065 (ieri 137.147). Scendono gli attualmente positivi: 2.643.817 contro i 2.664.648 del monitoraggio precedente. La situazione negli ospedali Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, oggi la curva epidemiologica segna un calo degli ingressi giornalieri in terapia intensiva: 95 nelle ultime 24 ore contro 118 di ieri. Il totale dei positivi al virus ricoverati in rianimazione salgono a 1.593 (ieri 1.588, due giorni fa 1.630).

